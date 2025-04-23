Опасный синдром: как распознать "болезнь вейперов"

Новый EVALI-синдром, или «повреждение лёгких», связан с употреблением электронных сигарет или вейпов. Это «попкорновое лёгкое» является опасным, жизнеугрожающим заболеванием, о чем уже заявляют врачи. Пульмонолог Павел Бережанский рассказал "Рамблеру" о том, как распознать заболевание и какие опасности оно несет.

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Какие симптомы наблюдаются при EVALI

Если у пациента, употребляющего вейп, развивается бронхиолит или пневмония, это, к сожалению, в перспективе, в ближайшем или более отдалённом будущем (тут сложно сказать, пока нет длительных наблюдений), может привести к развитию хронической обструктивной болезни лёгких и дыхательной недостаточности. Это, в свою очередь, может стать причиной инвалидизации. На практике мы видим, что основными потребителями вейпов являются подростки и молодые люди. А, как известно, в молодости болезни часто остаются незамеченными. Всё это скажется через несколько лет на этой группе пациентов. Павел Бережанский Врач-педиатр, пульмонолог, доцент кафедры детских болезней Сеченовского университета, эксперт телеканала «Доктор»

Жидкости для вейпов содержат, как правило, пропиленгликоль, витамин Е, различные загустители, глицерин, ароматические масла. Мы понимаем, что ароматические масла, которые добавляют вкус и за счёт которых парят вейпы, оседают в лёгких, повреждают альвеолы и буквально «забивают» их. Эти жировые эмульсии, пропиленгликоль и глицерин по сути являются жирами.

Лёгкие просто выключаются из акта дыхания. Помимо этого, повреждаются и верхние дыхательные пути. На слизистых оболочках рта, носа, гортани и трахеи образуется плёнка, что приводит к развитию сопутствующих заболеваний, таких как размножение условно-патогенной микрофлоры и нарушение метилирования ДНК в этих областях из-за высокого содержания сахаров.

В последнее время мы наблюдаем, что у таких пациентов часто развивается ожирение и метаболический синдром. А где есть метаболический синдром, там недалеко до сахарного диабета. Это объясняется тем, что в организм постоянно поступает большое количество сахаров. Поджелудочная железа вынуждена работать без перерыва, а рецепторы к инсулину и глюкозе находятся во всех органах и системах. Таким образом, поражаются не только лёгкие — страдает весь организм. Павел Бережанский Врач-педиатр, пульмонолог, доцент кафедры детских болезней Сеченовского университета, эксперт телеканала «Доктор»

Острое состояние и клинические проявления

По мнению эксперта, на практике чаще наблюдается медленное развитие клиники острого бронхита: пациент начинает покашливать, у него нарушается дыхание, появляется одышка, боль в грудной клетке, особенно при глубоком вдохе. Важным критерием является кашель, который становится более активным в утренние часы, как хронический кашель курильщика.

Кашель может заканчиваться рвотой и тошнотой. Также наблюдаются поражения со стороны ЖКТ: боль и диарея. На первых этапах потеря веса не отмечается, но в дальнейшем пациенты теряют от 15 до 20% массы тела. Появляются недомогание и длительная лихорадка. Павел Бережанский Врач-педиатр, пульмонолог, доцент кафедры детских болезней Сеченовского университета, эксперт телеканала «Доктор»

По мере прогрессирования заболевания у некоторых пациентов может возникнуть необходимость в постоянной кислородной поддержке. Однако у подростков есть небольшой положительный момент: лёгкие в организме человека растут до 21 года.

Если очаг фиброза образовался, например, в 14 лет, то по мере роста организма нормальная лёгочная ткань увеличивается, а очаг фиброза становится меньше. Это может нивелировать клинические проявления дыхательной недостаточности. У взрослых такой возможности, к сожалению, уже нет.

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Диагностика и лечение

Диагностика EVALI сложна, так как это диагноз исключения. Сначала врачи исключают все известные заболевания с похожей клиникой. Важнейшим методом является анализ мокроты, полученной с помощью бронхоскопа. На ранних стадиях липидные капли в лёгких поглощаются, и при бронхоскопии можно обнаружить до 90% макрофагов, насыщенных липидами. Это патогномоничный (характерный) признак EVALI. Также оцениваются маркеры воспаления, уровень эозинофилов и исключается отравление каннабиоидами. Павел Бережанский Врач-педиатр, пульмонолог, доцент кафедры детских болезней Сеченовского университета, эксперт телеканала «Доктор»

Лечение проводится в отделениях пульмонологии или интенсивной терапии. Применяется эмпирическая антибактериальная и противогрибковая терапия. Для снятия воспаления назначаются системные глюкокортикостероиды, иногда в формате пульс-терапии (высокие дозы в течение 3 дней). Респираторная поддержка осуществляется с помощью кислородных масок или назальных канюль. Также применяется интрапульмональная перкуссия, позволяющая нагнетать воздух в лёгкие, раздвигать бронхи и альвеолы, чтобы они не фиброзировались и выводить накопившиеся вещества.

Прогноз для пациентов остаётся неясным. Повреждения лёгочной ткани необратимы, а длительная гормональная терапия вызывает побочные эффекты. Пациенты должны находиться под постоянным наблюдением врача-пульмонолога.