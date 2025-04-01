Врачи спасли россиянку с гигантской опухолью яичника

Во Владивостоке врачи Тысячекоечной больницы (ВКБ№2) спасли 52-летнюю пациентку с гигантской опухолью яичника. Об этом сообщается на странице медицинского учреждения «ВКонтакте».

Как рассказал заведующий отделением гинекологии больницы Эдуард Зиганшин, опухоль у женщины россиянки нашли во время диспансеризации. В процессе операции врачи обнаружили, что новообразование в правом яичнике достигло 30 сантиметров в диаметре.

«Эта находка стала настоящим вызовом для всей команды специалистов, однако благодаря высокому уровню подготовки и современным технологиям операция прошла успешно», — рассказали в больнице.

После того, как опухоль удалили, пациентка успешно восстановилась, женщина уже вернулась домой.

«Этот случай наглядно демонстрирует значимость регулярного прохождения диспансеризации. Каждый человек способен сделать первый шаг к сохранению своего здоровья уже сегодня», — напомнили специалисты владивостокской больницы.

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