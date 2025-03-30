Кашель с кровью: Онищенко отреагировал на новый вирус в России

Сведения о новом вирусе и его распространении в России необходимо изучить, заявил в беседе с ТАСС эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко. По его словам, только после соответствующих исследований можно будет понять, является ли выявленная симптоматика индивидуальной особенностью или стала осложнением другого заболевания.

В Петербурге у нас есть институт имени Пастера, который только гриппом занимается, и в его официальном докладе сведений о каком-то новом вирусе нет. Поэтому давайте не будем отмахиваться от этой информации, мы ее внимательно расшифруем, — заявил Онищенко.

Он добавил, что нагнетать пока не нужно. Часто высокая температура может быть связана с другим заболеванием, а кровь при отхаркивании — особенная реакция определенного человека на уже существующий вирус. Именно эти симптомы были зафиксированы у людей, пожаловавшихся на «новый вирус».

Онищенко порекомендовал быть особенно внимательными к детям и пожилым людям. При появлении симптомов нужно оперативно принять меры для лечения.

Ну и, конечно, не забывать, что наша медицина всегда готова прийти на помощь, если вы, конечно, к ней обратитесь, — указал Онищенко.

Ранее молекулярный биолог, доктор биологических наук профессор Константин Северинов отмечал, что в заявлениях о появлении в России неизвестного вируса, вызывающего в том числе кашель с кровью, смешали разные заболевания. По его словам, пока невозможно понять, есть ли повод для беспокойства.