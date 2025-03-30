«Рак убил за три недели». Женщина рассказала об онкологии у мужа

Британка рассказала, как потеряла мужа - 59-летнего врача и отца двоих детей - через три недели после того, как у него выявили онкологию.

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50-летняя Тельма Эйнсворт призвала не игнорировать симптомы, на которые старался не обращать внимание ее супруг. В частности, за несколько месяцев до обращения к медикам мужчина стал ощущать боли в животе, но не придавал этому значения.

"Джонатан вел здоровый образ жизни, бегал, был в хорошей форме. Но в течение нескольких месяцев он ничего не предпринимал, пока не заметил, что начал терять вес", - объяснила Эйнсворт в интервью Daily Mail.

Когда супруг Тельмы все-таки обратился к специалисту, у него нашли воспалительный процесс в печени.

"Дальнейшие обследования показали, что это рак желчных протоков", - рассказала женщина.

В этом случае опасная опухоль развивается в клетках тонких трубок, по которым из печени выводится необходимая для пищеварения желчь. Как отметили журналисты, от недуга ежегодно страдают около трех тысяч британцев.

"От 20 до 25 процентов людей после постановки такого диагноза на самых ранних стадиях живут более пяти лет. Ситуация иная, когда рак уже распространился, так как страдают кишечник, поджелудочная железа и другие органы. Рак желчных протоков может протекать бессимптомно, особенно на ранних стадиях", - уточнили медики.

По мере распространения болезни человек начинает ощущать боли в животе, проблемы в работе кишечника, зуд кожи, жаловаться на повышение температуры и потерю веса.

"Несмотря на то, что мой супруг сам был врачом, он слишком поздно обратился за медицинской помощью из-за боли в животе. В итоге рак убил его за три недели", - отметила Тельма Эйнсворт, посоветовав не тянуть с обследованием.

Женщина также рассказала, что долго не могла избавиться от чувства вины после ухода мужа.