В каких случаях может быть показана пересадка каловой микробиоты

Процедура помогает при проблемах с кишечником, депрессии и сложностях с потерей веса.

Она также эффективна при аутоиммунных заболеваниях. Об этом рассказала в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» Елена Соломатина.

«Депрессия — это нарушение обмена нейромедиаторов. Чтобы скорректировать вот это состояние, стали применять именно донорскую микробиоту. Сначала применяли и продолжают для тех людей, кто страдает заболеваниями кишечника: болезнью Крона, аутоиммунные заболевания, и вылечить его практически невозможно. Хорошие результаты дала пересадка. Либо когда человек очень такой тучный, практически невозможно избавиться от лишнего веса, пересадка микробиоты тоже показала положительные результаты. И вот сейчас то, что касается депрессии, как оказалось, тоже напрямую зависит от состояния микробиоты. Это всё влияет на наш мозг. Соответственно, если мы влияем на микробиоту, мы влияем на состояние нашей нервной системы, желаний, наших поведенческих реакций».

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