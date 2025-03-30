В Россию возвращается "Виагра"

В Россию может вернуться лекарственный препарат "Виагра" (Viagra) с действующим веществом Силденафил, способствующим увеличению потенции. Как сообщает деловой портал RB.RU, американская компания Viatris, владеющая правами на этот бренд, подала заявку в Роспатент на регистрацию торговой марки.

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Напомним, что Viatris ушла с российского рынка после начала СВО. В начале 2023 года препарат для лечения эректильной дисфункции из российской аптечной сети окончательно пропал. При этом в России продолжила работу ООО "Виартис", но эта компания также не поставляла на рынок данное лекарственное средство.

Пока нет данных о том, когда "Виагра" вновь станет доступна в аптеках России.

Ранее сообщалось, что российские фармацевтические компании нарастили выпуск лекарственных средств, в том числе и высокотехнологичных препаратов, которые с 2022 года отказались поставлять в РФ западные компании.