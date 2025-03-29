Пациентам с онкологией могут разрешить оформлять направления дистанционно

Вице-спикер Государственной Думы Ирина Яровая («Единая Россия») выразила обеспокоенность тем, что онкологические пациенты из регионов сталкиваются с трудностями при дистанционном оформлении направлений на обследования и госпитализацию, если им требуется продолжить лечение в федеральных центрах.

Яровая подчеркнула, что существующие процедуры должны способствовать сохранению здоровья пациентов. Однако сегодня люди из отдалённых регионов вынуждены тратить много времени и сил на возвращение в свой регион после постановки диагноза в федеральном центре.

Вице-спикер провела совещание с представителями федеральных онкологических центров и региональных властей Дальнего Востока. В результате обсуждения Ирина Яровая предложила Минздраву пересмотреть действующий порядок и внести изменения в соответствующий приказ, чтобы обеспечить возможность получения электронных направлений.

Министерство здравоохранения согласилось с аргументами Яровой и пообещало учесть её предложения при подготовке новой версии приказа.