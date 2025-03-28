Минздрав поддержал инициативу об упрощении лечения для онкобольных

Министерство здравоохранения поддержало инициативу "Единой России" о введении дистанционного порядка оформления направлений на лечение пациентов с онкозаболеваниями. С таким предложением выступила заместитель председателя Государственной Думы Ирина Яровая.

Как сообщили в ЕР, инициатива была поддержана на встрече с представителями министерства здравоохранения, руководителями федеральных онкологических центров.

Предложение касается пациентов, которым диагноз был установлен в федеральном медицинском центре и которым требуется продолжение лечения в этом же учреждении. В министерстве подтвердили, что эта позиция будет включена в соответствующий приказ ведомства, сообщает пресс-служба ЕР.

По словам Яровой, пациенты из регионов, получившие диагноз в федеральном центре и нуждающиеся в срочной медицинской помощи, вынуждены возвращаться домой, чтобы оформить необходимое направление по форме 057/у. Этот процесс требует значительных физических, материальных и временных затрат, особенно если лететь приходится на Дальний Восток.

По мнению Яровой, получение согласия родителей и необходимых медицинских документов для лечения детей с онкологическими заболеваниями из регионов в федеральных центрах тоже должно осуществляться в электронном формате. Это может быть и проведение телемедицинских консультаций. Сейчас для этого требуется личное присутствие родителя на консультации у лечащего врача.

Помимо этого, Яровая выразила озабоченность по поводу планов Минздрава ввести порядок, при котором направления на лечение будут выдаваться врачебными комиссиями, а не лечащими врачами. Она назвала такой подход излишне усложненным.

Заместитель министра здравоохранения Евгений Камкин гарантировал, что данное положение будет исключено из проекта приказа.