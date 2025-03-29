Стоит ли ожидать новую пандемию в России

В соцсетях и мессенджерах утверждают, что россиян ждет новая пандемия, источником которой станет метапневмовирус или вирус птичьего гриппа. Кроме того, сообщается, что текущий эпидемический сезон в стране стал самым тяжелым по уровню заболеваемости ОРВИ и гриппом за последние 15 лет, а случаи осложнений регистрируются все чаще.

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А что на самом деле?

Пользователи соцсетей запугивают друг друга якобы надвигающейся эпидемией, при этом называя ее причиной совершенно разные вирусы.

Зарегистрированная в Китае вспышка метапневмовируса обсуждается с декабря прошлого года. О том, что не стоит опасаться пандемии, неоднократно заявляли представители как Еврокомиссии и Всемирной организации здравоохранения, так и российских ведомств.

«Метапневмовирусная инфекция известна уже более 20 лет. Передается она от человека к человеку воздушно-капельным путем. Она может иметь различное течение. Симптомы могут быть легкими, как при обычном ОРВИ, и достаточно тяжелыми вплоть до развития пневмонии, — объяснил ТАСС кандидат медицинских наук, директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, руководитель герпетического центра, зав. по иммунологии и аллергологии университетской клиники МНОЦ МГУ им. М.В. Ломоносова Георгий Викулов. — Метапневмовируcной инфекцией может заболеть человек любого возраста, но наиболее опасен он для детей до 5 лет, для пациентов с иммунодефицитами и при хронических заболеваниях легких и бронхов. В настоящее время нет оснований считать, что метапневмовирус является кандидатным (потенциальным — прим. ТАСС) возбудителем для пандемии. Инфекция эта действительно достаточно заразна, но в этом нет ничего нового для нас. А в социальных сетях информация распространяется неспециалистами».

Ранее эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко также заявлял о том, что опасаться всплеска метапневмовируса в текущем эпидсезоне не стоит.

По словам Георгия Викулова, в отношении птичьего гриппа наиболее известен штамм A(H5N1). Он может быть смертелен не только для птиц, но и для некоторых животных, летальность среди которых в случае заражения варьируется от 30 до 100%. A(H5N1) опасен и для человека, смертность среди больных составляет 40–60%. Однако за более чем двадцатилетний период наблюдений было зарегистрировано чуть меньше тысячи случаев инфекции людей, вызванных штаммом A(H5N1).

«Есть еще как минимум три разновидности вируса птичьего гриппа, которые способны вызывать заболевания человека: A(H7N9), A(H9N2) и A(H5N8), — комментирует эксперт. — В частности, в течение последних десяти лет специалисты обсуждают, что A(H7N9) — это потенциальный кандидат для новой пандемии. Это именно та разновидность гриппа, которая встречается на рынках живой птицы в Восточной Азии. Заражение им возможно при непосредственном контакте с птицей, при ее разделывании, при употреблении сырых яиц, недостаточно термически обработанного мяса. Однако эпидемия возможна только в случае, если вирус получит новые способности передаваться не только от птиц к человеку, но и от человека к человеку. Пока такого перехода не зафиксировано».

Кандидат медицинских наук, врач-инфекционист, главный врач клинико-диагностической лаборатории "Инвитро" Андрей Поздняков отмечает, что "вирус гриппа сосуществует с человеком очень давно и имеет обширный резервуар в дикой природе. Однако штаммы, которые циркулируют среди теплокровных животных, крайне редко преодолевают межвидовой барьер и инфицируют человека. Такое явление возможно, но вероятность его крайне мала".

Что касается текущей заболеваемости ОРВИ и гриппом, то эксперты сходятся во мнении, что ничего необычного в данный момент не наблюдается.

«Во время ковида гриппа практически не было, поэтому создается такое впечатление, что сейчас он бушует. На самом деле грипп проявляет себя как обычно», — разъясняет Георгий Викулов.

«Если сравнивать с 2009 годом, когда была массивная вспышка гриппа и ситуация была действительно непростой, сейчас все совершенно обычно, — добавляет Андрей Поздняков. — Более того, в регионах, в отличие от Москвы, более распространен вирус гриппа В, который в принципе не является потенциально пандемичным. Люди к нему адаптированы, а массовая заболеваемость связана просто с тем, что иммунная прослойка невакцинированных и ранее не болевших достаточно велика».

В ряде регионов рост заболеваемости уже стабилизировался, наблюдается плато и даже некоторое снижение, поэтому оснований ожидать пандемию нет. Эксперт также отмечает, что "не ожидает возникновения пандемии естественным путем ни от вируса гриппа, ни тем более от банальных респираторных вирусов, к которым относятся и метапневмовирусы, при условии, что ни один из этих вирусов не подвергнется искусственному вмешательству человека".

Краткие итоги

По мнению экспертов, оснований опасаться приближающейся пандемии, источником которой мог бы стать метапневмовирус или вирус птичьего гриппа, в настоящий момент нет. А сезонный всплеск заболеваемости ОРВИ и гриппом не отличается повышенными показателями.

Материал подготовлен редакцией проекта "Проверка информации" при участии АНО "Диалог Регионы".

ТАСС и АНО "Диалог Регионы" являются учредителями Международной ассоциации по фактчекингу (GFCN).