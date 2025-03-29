В России снизили цены на препараты для лечения лимфомы и рака груди

ФАС рассказала о снижении цены еще на четыре жизненно необходимых лекарственных препарата. Среди них - лекарства для лечения заболеваний дыхательных путей, лимфомы, рака молочной железы, тахикардии и артериальной гипертензии, сообщила пресс-служба ведомства.

"Снижение стоимости препаратов повысит их доступность для граждан России. В медорганизациях они должны предоставляться гражданам бесплатно в рамках программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи", - отметили в службе.

О препаратах и ценах

"Референтные (оригинальные) лекарственные препараты с МНН "Алпелисиб", "Занубрутиниб", "Беклометазон +Гликопиррония бромид+Формотерол" и воспроизведенный препарат с МНН "Эсмолол" были включены в перечень ЖНВЛП в 2025 году. ФАС России провела экономический анализ цен производителей на указанные препараты, в результате чего они были снижены в среднем на 25% от средней стоимости их реализации в 2024 году и в среднем на 37% от минимальных цен в референтных для России странах", - сообщили в ФАС.

Противоопухолевый лекарственный препарат "Пикрэй" (МНН "Алпелисиб") применяется при гормонозависимом раке молочной железы. Его цена на 52% ниже минимальной стоимости в референтных для России странах и на 16% ниже средней цены реализации препарата в 2024 году.

Цена противоопухолевого лекарственного препарата "Брукинза" (МНН "Занубрутиниб") на 31% ниже минимальной стоимости в референтных для России странах и на 7% ниже средней цены реализации препарата в 2024 году. Препарат применяется при мантийноклеточной лимфоме (МКЛ) у взрослых пациентов, которые ранее получали хотя бы одну предшествующую терапию.

Препарат "Тримбоу" (МНН "Беклометазон+Гликопиррония бромид+Формотерол") применяется при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ) и для лечения бронхиальной астмы. Его цена снижена на 28% от средней стоимости реализации в 2024 году и на столько же - от минимальной цены в референтных для России странах.

Согласованные цены на отечественный дженерик "Бревикард" (МНН "Эсмолол"), который показан при суправентрикулярных тахикардиях и для коррекции тахикардии и артериальной гипертензии, снижены относительно минимальной цены на оригинальный препарат "Бревиблок" в референтных для России странах на 20% и в среднем на 37% от средней стоимости его реализации в 2024 году, сообщили в ФАС.