Вице-мэр Москвы рассказал о развитии детской эндоскопии в столице

Эндоскопические исследования в Москве стали для детей комфортнее и доступнее. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заммэра Москвы по вопросам социального развития.

© РИА Новости

«Мы уделяем особое внимание качественной медицинской помощи для детей. Важную роль в этом играет быстрая и точная диагностика. За год работы трех детских эндоскопических центров, открывшихся на базе больниц им. Филатова, им. Башляевой и Морозовской ДГКБ, более 12 тысяч маленьких пациентов прошли необходимые исследования в максимально комфортных условиях. Раньше детей, которым необходимо было провести исследования такого типа, госпитализировали на несколько дней. Теперь все процедуры, включая гастроскопию и колоноскопию, выполняются за несколько часов в течение одного приема, чтобы свети к минимуму любой дискомфорт для юного пациента. Госпитализация не требуется. При необходимости диагностику проводят под седацией, во сне. Еще одной важной особенностью центров в том, что они оснащены современным оборудованием и интегрированы в цифровой контур московского здравоохранения. Благодаря этому результаты исследований автоматически подгружаются в электронную медкарту пациента, доступ к которой родители могут получить в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО" или на сайте mos.ru», — рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

За год работы центры провели почти 11 тысяч гастроскопий и около 150 колоноскопий. При этом еще в тысяче случаев за один прием выполнялись оба исследования. Диагностика занимает не более двух часов, включая время на пребывание в палате пробуждения.

Центры оснащены современным оборудованием экспертного класса, которое позволяет не только выявлять заболевания на ранних стадиях, но и проводить малые внутрипросветные оперативные вмешательства. На основе данных, которые автоматически подгружаются в медкарту, лечащий врач формирует тактику лечения и порядок наблюдения в амбулаторном режиме. При этом каждый эндоцентр функционирует в структуре многопрофильной больницы. При необходимости, например, при обнаружении тяжелых воспалительных заболеваний, ребенка направят в стационар для проведения дополнительных лечебно-диагностических мероприятий.

Запись на исследования проводится по направлению врача-гастроэнтеролога детской городской поликлиники. Родители могут выбрать удобное время, включая выходные дни. Во время консультации врач формирует электронное направление на необходимое эндоскопическое исследование как под седацией, так и без нее.