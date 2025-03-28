Врач назвал причину увеличения числа детей-инвалидов

В Тюменской области зафиксировано рекордное число детей-инвалидов. На 1 января 2025 года их насчитывается более 10 тысяч, что на 782 больше, чем годом ранее. Тенденция на увеличение числа таких случаев длится уже четыре года. Чаще всего врачи находят ментальные расстройства, заболевания опорно-двигательной системы, проблемы со зрением и слухом.

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«Тенденция по увеличению "особенных" детей может быть связана с несколькими факторами. Во-первых, это улучшение диагностики и ее доступности, что позволяет выявлять отклонения на более ранних стадиях и вести по ним учет», – рассказала «АиФ-Тюмень» педиатр Анна Гераськина.

Экологические изменения, токсичные вещества и стресс влияют на здоровье будущих мам. Современные заводы и продукты с вредными добавками могут накапливать токсины в организме, затрагивая репродуктивное здоровье. Исследования подтверждают влияние экологии на генетику, но этот вопрос требует дальнейшего изучения, подчеркивает эксперт.

Рост числа родителей с хроническими заболеваниями также сказывается на детях. К инвалидности ребенка также могут привести генетические нарушения, инфекции во время беременности, вредные привычки родителей, неправильное питание и отсутствие пренатального ухода.

Ранее тюменец с инвалидностью начал бить тревогу и обратился к главе СК. Мужчина попал в безвыходную ситуацию, оказавшись в списке должников.