В РФ призвали усилить контроль за оборотом пероральных контрацептивов

Сопредседатель Всероссийского союза общественных объединений пациентов Ян Власов призвал усилить контроль за оборотом пероральных контрацептивов на круглом столе, посвященном репродуктивной диспансеризации, который прошел 27 марта в Совете Федерации.

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Он отметил, что ужесточение оборота противозачаточных препаратов необходимо, поскольку люди покупают и пьют их самостоятельно, без назначения врача.

«То, что сейчас происходит, — это выход за пределы понимания: ни рецептов, ни обследования. Люди берут их, принимают», — сокрушался Власов.

Он отметил, что в связи с этим стоит вопрос о приведении клинических рекомендаций в соответствие с показаниями для приема этих контрацептивов, поскольку не во всех клинических рекомендациях это правильно отражено. Также, по его мнению, необходимо разобраться, почему врачебные комиссии при возможности назначения других препаратов выписывают именно контрацепты.

«Иногда бывают довольно странные ситуации», — пояснил сопредседатель союза пациентов.

Он также предложил для увеличения охвата репродуктивной диспансеризацией ввести ответственность губернаторов за ее результаты.