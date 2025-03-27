В Ростовской области медики спасли новорожденную весом 620 граммов

В Ростовской области медики Перинатального центра спасли девочку весом 620 граммов, то есть ребенок весил как месячный котенок. По статистике, выживаемость детей, рожденных со столь низкой массой тела, составляет 14 процентов.

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Как сообщает пресс-служба Минздрава Ростовской области, девочка Дарина появилась на свет 6 декабря 2024 года в Тацинском районе.

Роды прошли прямо в карете скорой помощи. Новорожденную сразу положили в отделение интенсивной терапии, где использовали аппарат искусственной вентиляции легких.

Затем ребенка забрали реаниматологи Перинатального центра и более трех месяцев девочку выхаживали в отделениях ОРИТН и патологии новорожденных.

Благодаря слаженным действиям врачей под руководством доктора Натальи Ахматовой девочку удалось спасти и после трехмесячного курса терапии ее выписали домой.