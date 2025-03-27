В Ростовской области медики спасли новорожденную весом 620 граммов
В Ростовской области медики Перинатального центра спасли девочку весом 620 граммов, то есть ребенок весил как месячный котенок. По статистике, выживаемость детей, рожденных со столь низкой массой тела, составляет 14 процентов.
Как сообщает пресс-служба Минздрава Ростовской области, девочка Дарина появилась на свет 6 декабря 2024 года в Тацинском районе.
Роды прошли прямо в карете скорой помощи. Новорожденную сразу положили в отделение интенсивной терапии, где использовали аппарат искусственной вентиляции легких.
Затем ребенка забрали реаниматологи Перинатального центра и более трех месяцев девочку выхаживали в отделениях ОРИТН и патологии новорожденных.
Благодаря слаженным действиям врачей под руководством доктора Натальи Ахматовой девочку удалось спасти и после трехмесячного курса терапии ее выписали домой.