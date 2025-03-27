У американки выросла огромная рука из-за дефекта сосудов

21-летняя американка Оливия Клопчин, у которой из-за дефекта сосудов руки стали разного размера, рассказала о своей жизни и о реакции окружающих на ее особенность. Ее историю приводит издание People.

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Клопчин родилась с сосудистой мальформацией — врожденным дефектом строения сосудов центральной нервной системы. Со временем ее деформированная рука выросла и стала огромной.

«По сути, вокруг моих вен нет обычной мышечной стенки, которая поддерживала бы их форму, поэтому они расширяются, и у меня образуются тромбы. Но они не опасны для меня. Они просто остаются в моей руке», — объясняет девушка.

Девушка уточнила, что образовавшиеся тромбы могут держаться в ее руке от пяти минут до недели, и при этом ей может быть больно заниматься повседневными делами. Однако в остальное время Клопчин легко ухаживает за собой и занимается спортом. Свою особенность она не скрывает — носит открытую одежду и снимает в TikTok ролики, не маскирующие руку.

Клопчин призналась, что размер ее руки вызывает взгляды и вопросы.

«Конечно, когда я впервые встречаю человека, он всегда спрашивает о руке, что понятно. Рука есть, ее видно, людям хочется спросить, и я всегда объясняю. Но как только меня узнают получше или проводят со мной больше времени — все обычно забывают о руке», — добавила она.

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