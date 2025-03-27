Минздрав и Росздравнадзор отзывают десятки лекарственных средств

В марте стало известно о масштабном отзыве и приостановке регистрации лекарственных препаратов на российском фармрынке. Минздрав отменил или приостановил регистрацию 43 препаратов, и Росздравнадзор заявил о необходимости изъятия из оборота нескольких партий препаратов.

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В значительной мере это коснулось словенской компании «Сандоз», чьи регистрационные удостоверения были отозваны у большого числа препаратов. У большинства из них существуют российские аналоги от компаний «Верофарм», «Тева Фармацевтические Предприятия» и других. В список попали также препараты таких международных и отечественных производителей как «Джонсон & Джонсон», «Акрихин», «Микроген».

У одного противоэпилептического средства от «Акрихин» отсутствуют аналоги на российском рынке, что вызывает особую обеспокоенность.

Росздравнадзор дополнил список препаратов для изъятия из оборота тремя конкретными сериями лекарств, опубликовав соответствующие письма на своем сайте.

Причинами отзывов и приостановки регистрации стали несоответствие стандартам GMP, проблемы с качеством продукции, а также рекомендации Минпромторга.

Полный перечень препаратов опубликован на портале Государственного реестра лекарственных средств (ГРЛС). Аптекам рекомендовано проверить наличие данных препаратов, разместить их в карантинной зоне и вернуть поставщикам.