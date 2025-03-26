Российские медики спасли руку пациента с редкой патологией

Ноябрьские врачи провели операцию мужчине, который поступил в больницу с сильными болями, слабостью и нарушением координации. У пациента диагностировали синдром подключичного обкрадывания, который мог привести к ишемии головного мозга.

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В департаменте здравоохранения Ямала рассказали, что медики провели операцию под местным обезболиванием через небольшой прокол в бедренной артерии. В итоге уже на операционном столе пациент заметил улучшение состояния — прошли боли и головокружение.

Ранее «Ямал 1» сообщал, что врачи Муравленко и Ноябрьска дважды вернули к жизни 65-летнюю пациентку с остановкой сердца.