Врачи спасли от некроза девочку с батарейкой в пищеводе

Маленькой Регине всего год и шесть месяцев. Через каждые полторы недели ей предстоит неприятная процедура бужирования, когда специальным зондом человеку расширяют пищевод. Все из-за того, что пару месяцев назад девочка вытащила из нерабочего пульта от цветомузыки батарейку и сунула блестящую "монетку" в рот. Попав в пищевод та вступила в химическую реакцию со слизистой и привела к некрозу тканей.

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Мама вспоминает, как дочка вдруг закашлялась, как будто бы подавилась:

"Я подумала, что, наверное, изюмом, она его обожает, и вызвала "скорую". Нас отвезли в лор-отделение, а оттуда - в хирургию, где сделали рентген и увидели эту батарейку. Оказалось, что она за считанные часы всосалась в стенку пищевода и вызвала сильный ожог".

Инородное тело пришлось извлекать около часа. По словам врача-эндоскописта ГКБ №1 Юлии Султановой, батарейка очень плотно зафиксировалась в пищеводе, и ее никак не удавалось подцепить инструментом (удалось лишь с седьмой или восьмой попытки), сначала нужно было как-то расшевелить.

"Самое опасное в таких случаях - реакция пищевода после извлечения батарейки, - пояснили в региональном минздраве. - У девочки он начал сужаться, когда язвы стали затягиваться, и вокруг образовалась рубцовая ткань. Теперь полуторагодовалой Регине предстоит долгое лечение, по прогнозам - от нескольких месяцев до нескольких лет. Пока она не может нормально питаться и уже сильно похудела".

Инородные предметы врачи ГКБ №1 достают из пищеварительной системы детей и, нередко, взрослых, едва ли не через день. За год в среднем фиксируется 130-150 таких случаев, отметили в клинике.