Американец рассказал, как врачи нашли 58 раковых опухолей в его спине

Студент из США рассказал, как то, что он считал болью в спине от тренировки, оказалось 58 раковыми опухолями, пишет LADBible.

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21-летний Роб из Делавэра сначала не придал значения боли в спине, появившейся после спортзала в феврале 2024 года. Он решил, что просто переусердствовал с тяжестями. Но когда боль усилилась, а к ней добавились потеря аппетита и рвота с кровью, молодой человек обратился к врачам.

Однако в университетской клинике ему выписали лишь обезболивающее. Ситуация ухудшалась, и после обследования выяснилось: боль в спине вызвана метастазами рака яичек. Врач спросил, не замечал ли Роб изменений — оказалось, одно яичко было тверже другого уже несколько лет, но он не придал этому значения.

Дальнейшие анализы шокировали — в теле студента обнаружили 58 опухолей. Ему предстояла химиотерапия, удаление яичка и лимфоузлов.

Сложнее всего Робу, по его словам, далась потеря волос, включая брови и ресницы.

«Я чувствовал себя неловко, будто все на меня смотрят», — признался он.

Но лечение помогло — сейчас Роб в ремиссии. Он надеется, что его история заставит других внимательнее относиться к своему здоровью.