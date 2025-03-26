Врачи удалили пациентке опухоль оболочек головного мозга

Врачи Научно-исследовательского института (НИИ) скорой помощи имени Склифосовского успешно прооперировали пациентку с опухолью оболочек головного мозга, которая деформировала кость черепа. Об этом сообщается в Telegram-канале медицинского учреждения.

«Пациентка попала в Склиф с жалобами на новообразование, которое появилось два года назад после падения. Тогда женщина не придала значения травме и к врачу не обратилась. Опухоль оболочек головного мозга, именно такая была у нашей пациентки, разрушила и деформировала теменную кость, поразив подкожную клетчатку», – говорится в сообщении.

Как уточняется, новообразование спровоцировало отек головного мозга, поэтому пациенте требовалась операция. «Так как опухоли такого размера отлично кровоснабжаются – во время их удаления есть риск массивной кровопотери. Благодаря квалификации наших специалистов и современному оборудованию, этого не произошло. После удаления опухоли нейрохирурги выполнили пластику дефекта черепа титановой пластиной», – пояснили в медучреждении.

Отмечается, что в настоящее время пациентка чувствует себя хорошо и уже выписана.