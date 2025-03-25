Врачи спасли недоношенную девочку весом 620 граммов

В Ростовской области ребенок родился раньше срока с маленьким весом. Медикам удалось спасти девочку.

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В декабре в Тацинском районе Ростовской области женщина, родила девочку на 23 неделе беременности прямо в карете скорой помощи. По статистике, выживаемость детей, рожденных на таком раннем сроке, составляет только 14%.

Эта беременность стала для женщины третьей, но она была осложнена серьезным диагнозом и роды оказались стремительными. Ребенок появился на свет с очень маленьким весом – всего 620 граммов.

Новорожденная нуждалась в интенсивной терапии с использованием аппарата искусственной вентиляции легких, она попала в реанимацию. Врачи выхаживали младенца более трех месяцев.

Сейчас девочка здорова. Ее вместе с мамой уже выписали из больницы, пишет RostovGazeta со ссылкой на региональный Минздрав.