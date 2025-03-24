Заммэра Москвы рассказал о преимуществах ИИ-сервисов столицы

Сервисы на основе искусственного интеллекта (ИИ) научились определять до 14 патологий на одном медицинском снимке в Москве. Об этом журналистам сообщила заммэра столицы Анастасия Ракова.

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«Развитие комплексных сервисов сейчас является одним из ключевых направлений нашей работы при применении технологий искусственного интеллекта. Например, на компьютерной томограмме органов грудной клетки комплексный сервис способен определять до 14 видов патологий, а всего работает уже 11 таких сервисов. На сегодняшний день нейросети уже научились определять на медицинских изображениях признаки патологий по 39 клиническим направлениям, включая 4 новых», — сказала Ракова.

По ее словам, сервисы ИИ умеют определять признаки различных заболеваний и даже находить те отклонения, поиск которых изначально не был целью обследования.

Заммэра добавила, что нейросети могут обрабатывать снимки по четырем новым направлениям: поиск признаков пневмоторакса и изменения подмышечных лимфоузлов на компьютерной томограмме органов грудной клетки, перелома тел позвонков на рентгенограмме опорно-двигательного аппарата, а также для автоматизации рутинных измерений патологий головного мозга на магнитно-резонансной томограмме.

Ракова отметила, что использование ИИ помогает рентгенологам быстрее обнаруживать эти патологии, повышая точность измерений на снимках и ускоряя описание исследований. Это улучшает качество медицинской помощи и дает пациентам возможность начать лечение на ранних стадиях заболевания.