Хирурги удалили лишние пальцы восьмипалому малышу

Специалисты отделения травматологии и ортопедии Ивано-Матренинской детской клинической больницы в Иркутске провели сложную операцию малышу, родившемуся с полидактилией. Из-за врожденного порока развития на стопе у него сформировалось восемь пальцев.

«На УЗИ ничего не было видно, а когда сын родился, мне сразу сказали: «У вас полидактилия, вы знали?, и показывают ножку, на что я ответила «Лучше больше, чем меньше, рассказала мама ребенка.

Родители малыша опросили всех родственников, но никто не вспомнил подобных случаев в семье. Когда ребенку было два месяца, они приехали на консультацию, спустя несколько месяцев его успешно прооперировали.

По словам травматолога-ортопеда Ильи Зеленина, особенность этой полидактилии в том, что увеличены не только фаланги пальцев, но и количество плюсневых костей, что нарушает форму стопы. Медики приняли решение удалить лишние фаланги и плюсневые кости. Это позволит сохранить полноценную опору на стопу и минимизировать травматизацию тканей. Операция была осложнена тем, что послеоперационный рубец мог вызвать деформацию стопы. Чтобы избежать этого, врачи выполнили кожную пластику, изменив ориентацию кожного лоскута.

В настоящий момент малышу семь месяцев, он находится под постоянным наблюдением врачей. Ежедневно проводятся перевязки. К году стопа должна полностью зажить, а кости занять правильное положение.

Илья Зеленин призвал родителей сразу обращаться к ортопеду, если ребенок рождается с полидактилией или синдактилией (сращением пальцев). Обычно операцию проводят после шести месяцев. А в случае с восьмипалым мальчиком важно было прооперировать до года, чтобы к моменту первых шагов стопа успела зажить и сформироваться правильно. Летом малыш сможет сделать свои первые шаги, отметили в пресс-службе больницы.

Ранее в Подмосковье медики выходили новорожденного весом всего 650 граммов. Ребенок появился на свет в феврале и был отправлен в отделение реанимации и интенсивной терапии, где под постоянным наблюдением врачей он набрал вес и окреп.