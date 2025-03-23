Уролог подробно рассказал о главной мужской проблеме

Главный симптом того, что вы мужик еще ого-го, проявляется по утрам.

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Есть такой анекдот:

– Что такое импотенция?

– Это такое явление, при котором сила гравитации превышает силу влечения к противоположному полу…

Шутки шутками, но проблема «хочу, но не могу» на самом деле распространённая и деликатная. Столкнуться с ней мужчина может в любом возрасте. И от этого не застрахованы ни диванные «хомячки», ни упёртые зожники, ни харизматичные бруталы.

Чтобы с ней справиться, иногда достаточно наладить режим дня. Но бывают ситуации, когда помочь может только врач, и медлить с визитом к специалисту нельзя ни в коем случае. Разобраться в том, что и как, помогает врач уролог-андролог, заместитель главного врача по профпатологии и промышленной медицине Клинической больницы №85 ФМБА России Евгений Савеличев.

«СП»: Насколько часто пациенты обращаются с жалобами на проблемы с потенцией?

– Это одна из наиболее частых причин обращения мужчин к врачам. Примерно каждый третий мужчина старше 40 лет сталкивается с той или иной степенью эректильной дисфункции. С возрастом частота жалоб увеличивается: после 50 лет около половины мужчин имеют хотя бы эпизодические трудности с эрекцией.

Об эректильной дисфункции у мужчины можно говорить, когда наблюдается снижение эрекции на протяжении от одного до трёх месяцев регулярной половой жизни с одной и той же половой партнершей.

«СП»: Можно ли говорить о том, что в определенных случаях снижение потенции – это нормально? Что это за случаи?

– Эпизодическое снижение потенции может встречаться у любого здорового мужчины, особенно в стрессовых ситуациях, после тяжелого рабочего дня или при сильном физическом утомлении, при привыкании к обыденности половых отношений. Это вполне нормальная реакция организма и она временная. Чаще она связана с возникающими сексуальными девиациями, развивающимися на фоне снижения эмоциональной связи с половым партнером.

«СП»: Есть ли «группы риска»?

– Да. Во-первых – по возрасту. У мужчин от 45-50 лет может снижаться эректильная функция.

Во-вторых, в группы риска попадают пациенты, страдающие некоторыми хроническими заболеваниями, а именно: сердечно-сосудистыми расстройствами, артериальной гипертензией, атеросклерозом сосудов, дислипидемическими и эндокринными нарушениями, разными депрессивными состояниями.

Также рискуют мужчины, ведущие малоподвижный образ жизни, курящие и злоупотребляющие алкоголем, а также лица, работающие в условиях сильного стресса или физического перенапряжения. Кроме того, риски увеличиваются у тех, кто имеет генетическую предрасположенность или уже сталкивался с сосудистыми нарушениями.

«СП»: Симптомом каких заболеваний может быть импотенция?

– Мы, врачи – урологи, не используем термин «импотенция». Мы называем состояние снижения эректильной функции – эректильной дисфункцией, которая действительно часто может быть симптомом серьезных заболеваний. Некоторые из них я уже назвал выше. Ещё раз сделаю акцент, что это могут быть:

Сосудистые заболевания – атеросклероз, гипертоническая болезнь, варикозная болезнь малого таза.

Неврологические нарушения: травмы спинного мозга, рассеянный склероз, инсульт.

Эндокринные расстройства: дефицит тестостерона, сахарный диабет.

Психогенные факторы: депрессия, тревожность, страх перед половым актом, психосексуальные девиации.

Хронические воспалительные процессы, приводящие к органной недостаточности.

Поэтому важно рассматривать длительное снижение эректильной функции комплексно, учитывая общее состояние здоровья пациента.

«СП»: Говорят, что все болезни от нервов. Насколько часто импотенция связана не с физиологией, а с психическим состоянием пациента?

– Это действительно распространённое мнение, и оно частично верно. Психогенная составляющая играет важную роль в возникновении эректильной дисфункции. Около 20% случаев связаны именно с психическими факторами. Особенно это актуально среди молодых мужчин, когда проблема носит больше эмоциональный характер.

Это так называемая психогенная эректильная дисфункция, которая характеризуется отсутствием каких-либо органических заболеваний и имеет нестойкий, временный характер. При изменении психосоматического состояния, когда проходит депрессия, тревога, эрекция, как правило, возвращается. Поэтому это состояние не считается патологией.

Этот вид эректильной дисфункции достаточно просто диагностируется, в отличие от органической эректильной дисфункции. Для этого проводится диагностическое тестирование с определением кровотока в пенальных сосудах с помощью ультразвука и введением препарата простогландина Е.

Когда мы определяем скорость артериального потока, венозные утечки, то совершенно четко можем сказать, что у мужчины присутствует психогенная эректильная дисфункция и вероятность органических поражений сводится к минимуму.

«СП»: Какие психологические причины могут спровоцировать снижение потенции?

– Я перечислю основные:

Стресс. Хронический стресс снижает уровень тестостерона и нарушает работу нервной системы.

Хронический стресс снижает уровень тестостерона и нарушает работу нервной системы. Тревожность. Постоянное беспокойство о возможном провале может приводить к развитию психогенной эректильной дисфункции

Постоянное беспокойство о возможном провале может приводить к развитию психогенной эректильной дисфункции Депрессия. Она снижает либидо и общую активность организма.

Она снижает либидо и общую активность организма. Страх перед половым актом. Этот страх может возникать из-за негативного опыта или опасений насчёт своей сексуальной полноценности.

Этот страх может возникать из-за негативного опыта или опасений насчёт своей сексуальной полноценности. Отношения с партнёром. Конфликты, неудовлетворённость в отношениях, отсутствие доверия могут влиять на сексуальную функцию.

«СП»: Какие симптомы должны однозначно насторожить и побудить обратиться к врачу?

­– Первое и важное – в норме у мужчины во время сна возникает состояние ночной эрекции (или ночной тумесценции). Если мужчина замечает, что у него пропадает утренняя тумесценция на протяжении длительного времени, то это уже повод для того, чтобы задуматься и пойти к врачу-урологу.

Если мужчина отмечает стойкое нарушение эректильной функции на протяжении длительного периода – от одного месяца до трех, с одной половой партнершей, то это тоже должно насторожить мужчину, чтобы он решил пойти на прием к урологу.

Также должны насторожить недостаточная и непродолжительная ригидность полового органа.

Мужчинам нужно обращать внимание на эти состояния, и в случае их появления лучше прийти к доктору и проконсультироваться.

«СП»: Некоторые популярные лекарства могут вызвать временное снижение потенции. Как вы считаете, должен ли врач предупреждать пациента о такой «побочке», чтобы тот отнесся к этому спокойно и не придумывал проблем? Или же тут есть вероятность, что пациент скорее откажется от приема препарата, чем рискнет «мужским достоинством»?

– Действительно, применение некоторых лекарственных препаратов способно вызывать снижение эректильной функции.

Такой эффект может наблюдаться у пациентов, принимающих препараты при лечении различных видов аритмий, депрессивных состояний, доброкачественной гиперплазии предстательной железы и других. Побочные действия возникают не всегда и не у всех. Они могут проявляться при длительном приеме, снижая половое влечение.

Конечно, врач о побочных действиях лекарств должен предупредить пациента.

Но также он должен донести до него информацию, что, как правило, эти лекарства не вызывают стойких нарушений эрекции и при назначении дополнительной коррекционной терапии симптомы снижения эрекции купируются и эректильная функция восстанавливается даже при приеме вышеназванных препаратов.

«СП»: Говорят, Генрих IV, известный своими постельными подвигами, изобрел для стимуляции особое питье: смесь коньяка с яичным желтком. А дамский угодник Казанова в своих мемуарах оставил упоминание о том, что очень полезно есть шоколад с орехами.

Есть в этом хоть какое-то рациональное зерно?

– Вышеуказанные средства, как и народные методы лечения, на мой взгляд, могут помогать мужчинам только при наличии психогенной эректильной дисфункции для самоуспокоения, внушения, придания уверенности – это их основное действие.

При органических заболеваниях никакие народные средства не будут иметь стойкий эффект. Основная проблема эректильной дисфункции – это эндотелиальная дисфункция. У этих мужчин в первую очередь страдает эндотелий сосудов. Все заболевания, вызывающие нарушение нормального функционирования эндотелия пенальных сосудов, приводят к стойкой эректильной дисфункции.

В основном эректильную дисфункцию мы рассматриваем как симптом какого-либо заболевания. В изолированном виде она может проявляться только при психогенных состояниях.

«СП»: Что следует предпринимать для профилактики импотенции?

– Причины возникновения эректильной дисфункции, как мы только что увидели, могут быть разными. Иногда это связано с физиологическими изменениями, такими как возраст, с хроническими заболеваниями или вредными привычками. В других случаях основную роль играют психологические факторы, такие как стресс, тревога или неуверенность в себе.

Как показывает статистика, проблемы с потенцией – это не редкость. Каждый третий мужчина старше 40 лет сталкивается с теми или иными трудностями в этой области. Но это не приговор, а сигнал для внимательного отношения к своему здоровью. Сама профилактика заключается в предупреждении тех заболеваний, которые приводят к нарушению эректильной дисфункции.

Здоровый образ жизни, рациональное питание, продолжительный и качественный сон, предупреждение депрессивных расстройств, ранняя диагностика заболеваний при прохождении диспансеризаций, плановых медицинских осмотров. Всё это меры профилактики, которые помогают предотвратить развитие эректильной дисфункции и сохранить высокое качество жизни.

Если вы заметили постоянные проблемы с потенцией, не стесняйтесь обратиться к врачу. Чем раньше вы начнете лечение, тем выше шансы на успешное восстановление.