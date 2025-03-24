Онищенко предупредил об активности COVID-19

Заместитель президента Российской академии образования академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что COVID-19 продолжает циркулировать во всём мире.

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«Вообще инфекции живут, следуя своим закономерностям», — цитирует эксперта сайт kp.ru.

По его словам, в настоящее время острые респираторные инфекции закономерно начнут отступать, так как пришла весна и процесс активизации ОРВИ и гриппа смещается в Южное полушарие, где начинается осень.

«Что касается каждого из нас, то здесь правила тоже имеют свою закономерность. Внимательно следим за своим здоровьем. Если заболели, то лечиться, а не геройствовать. Если у вас есть дети и пожилые люди в семье и есть возможность изоляции, — изолируйтесь. А самое главное, нормально спите, питайтесь, ешьте, будьте физически активными», — добавил Онищенко.

Ранее вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи профессор Анатолий Альтштейн в беседе с 360.ru высказался о новом коронавирусе HKU5-CoV-2.