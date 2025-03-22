В Британии разразилась эпидемия необычной чесотки

В Великобритании разразилась эпидемия высокоинфекционной чесотки, которая трудно лечится из-за высокой стойкости заболевания к лекарственным препаратам. Об этом пишет британская газета The Daily Mail.

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«Эпидемия высокоинфекционной чесотки захлестывает Британию... Что еще хуже — кожные паразиты становятся устойчивыми к лекарствам», — отмечается в материале.

В настоящее время количество зараженных составляет около 200 тысяч, уточняется в статье.

18 марта сообщалось, что на египетском курорте Макади зафиксирована масштабная эпидемия ротавируса. Отмечается, что российских туристов госпитализируют в местные больницы с диагнозом «ротавирусная инфекция». Симптомы болезни проявляются через три-пять дней после приезда на курорт. Россияне предположили, что вспышка заболевания могла произойти из-за качества воды из-под крана в местных отелях. Туристы жаловались на ее «жуткий» запах и рассказывали, что у детей появляются высыпания на лице и шелушится кожа.

До этого несколько десятков российских туристов подхватили лихорадку денге на Бали. Заболевание протекает крайне тяжело, пациенты испытывают сильнейшую жажду, боли в животе, у них отнимаются ноги. Вирусолог Алексей Аграновский подтвердил, что в Юго-Восточной Азии фиксируются массовые случаи заражения лихорадкой денге среди отдыхающих россиян. Однако в эпидемию или пандемию это не перерастет – у провоцирующего болезнь вируса такого потенциала просто нет, подчеркнул эксперт.