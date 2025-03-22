Названы самые опасные вина для диабетиков

Крепленые вина с добавлением виноградного спирта содержат много сахара, который в сочетании с алкоголем перегружает поджелудочную железу и печень при диабете. Более безопасны сухие вина, получаемые путем естественного брожения винограда. Об этом «Газете.Ru» рассказал доцент кафедры биотехнологии и биоорганического синтеза Университета РОСБИОТЕХ Георгий Суслянок.

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Специалист объяснил, что вина, в которых алкоголь образуется в процессе брожения сырья, называют натуральными. Если в такие напитки для крепости добавляют виноградный спирт, — они становятся креплеными. Крепленые вина также отличаются высоким содержанием сахара, поэтому от них рекомендуется отказаться людям с диабетом.

Эксперт уточнил, что десертное полусладкое вино может содержать от 50 до 120 г сахара на литр, сладкое – около 150 г, а ликерное – от 210 до 300 г. Каждый бокал (200 мл) такого вина может привнести в рацион от 10 до 60 г сахара.

При этом от скачков сахара в крови после употребления таких напитков не «спасет» даже добавление этанола, который тормозит глюконеогенез – образование глюкозы в печени из неуглеводных соединений.

Самыми «безопасными» можно считать сухие натуральные вина. Концентрация сахара в них не превышает четырех граммов на литр. Кроме того, такие напитки содержат меньше углеводов и не вызывают резкого повышения уровня глюкозы в крови. Однако даже сухим вином нельзя злоупотреблять – при диабете его можно потреблять до двух раз в неделю в количестве 150–200 мл.