Врачи спасли двухлетнего ребенка, который проглотил 11 магнитов

Врачи Нефтеюганской окружной клинической больницы во время операции извлекли из организма ребенка 11 мелких шарообразных сцепленные между собой магнитов и спасли ему жизнь.

© РИА Новости

Как сообщается на сайте медучреждения, малыш двух лет был доставлен в приемное отделение с подозрением на сахарный диабет. Состояние его было тяжелое. Во время осмотра врачи-реаниматологи заподозрили, что проблема кроется в полости живота, так как он был поддут. После обследования у маленького пациента обнаружили инородные тела в кишечнике в виде круглых металлических образований, соединенных между собой. Помимо этого была выявлена кишечная непроходимость и свободный газ в брюшной полости, что свидетельствовало о наличии перфорации желудка или кишечника. Медлить было нельзя.

Во время хирургического вмешательства были установлены разлитой перитонит, а также перфорации кишечника в трех местах, и 11 мелких шарообразных магнитов в свободной брюшной полости, сцепленные между собой.

«В процессе операции раны кишечника были ушиты. При более детальном осмотре, никаких дополнительных патологических состояний в брюшной полости выявлено не было. Малышу установили дренаж для оттока воспалительной жидкости из живота, ушили рану и назначили антибактериальную терапию», — рассказал проводивший операцию детский хирург Никита Рудаш.

В медучреждении отмечают, что при оказании помощи маленькому пациенту специалисты Нефтеюганской больницы постоянно консультировались с реанимационно-консультативным центром города Нижневартовска. По рекомендации центра, ребенок был переведен в больницу третьего уровня города Сургут. При переводе его состояние оставалось тяжелым, но стабильным.

Врачи просят родителей убирать подальше от детей любые вещи, которые они могут проглотить: батарейки, острые предметы в виде шурупов, гвоздей, кнопок. И тем более магниты, которые хоть и кажутся безопасными на первый взгляд, но являются одними из самых опасных инородных тел, которые могут попасть в желудочно-кишечный тракт.