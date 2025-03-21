В России перестанут считать больных коронавирусом

COVID-19 официально оставили в прошлом. О том, что оперативный штаб прекратил публикацию еженедельных сводок по распространению заболевания, сообщили на сайте «Объясняем.рф».

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«Федеральный оперативный штаб по борьбе с новой коронавирусной инфекцией прекращает публикацию еженедельных сводок о заболеваемости COVID-19», — говорится в сообщении.

Решение обосновали тем, что эпидемиологическая ситуация по коронавирус в России стабилизировалась.

«Вирус перешел в разряд сезонных заболеваний», — пояснили в оперштабе.

При этом Роспотребнадзор сообщил, что продолжит мониторить ситуацию с распространением вируса в стране.

В начале 2025 года в Китае у летучих мышей нашли новый коронавирус, способный заражать людей. В Роспотребнадзоре заверили, что риск передачи вируса HKU5 от животных к человеку остается низким, однако уточнили, что поставили ситуацию на контроль.