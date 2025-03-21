В Роспотребнадзоре предупредили о рисках межвидового перехода птичьего гриппа

Попова предупредила о высоких рисках межвидового перехода птичьего гриппа
Глава Роспотребнадзора Анна Попова указала на возрастающие риски межвидового перехода вируса гриппа птиц H5N1, после чего он станет высокопатогенным для человеческой популяции.
"Еще один риск сегодняшнего дня, который вызывает много волнений в научной среде во всем мире, - это увеличение числа вспышек, которые вызываются высокопатогенным вирусом гриппа птиц Н5N1. Расширяется география его распространения, растут риски перехода вируса к человеку. Целый ряд мировых экспертов говорит, что до этой мутации остался один шаг - и мы получим высокопатогенный грипп человека", - сказала она на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора "Об итогах деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее органов и учреждений в 2024 году и задачах на 2025 год".
По ее словам, для контролирования ситуации с птичьим гриппом был введен специальный мониторинг.
"Пока у нас, к нашему счастью, положительных находок (случаев зоонозного гриппа - прим. ТАСС) нет, но мы будем продолжать эту работу", - уточнила она.
Глава ведомства отметила, что Роспотребнадзором также разработана новая тест-система на определение вируса гриппа А (H5N8), предполагается, что она будет зарегистрирована в ближайшее время.
Птичий грипп - инфекционная болезнь, вызываемая штаммами вируса гриппатипа А. Заболевание распространено во всем мире, многие виды диких птиц легко переносят заражение, но у некоторых, включая домашних, болезнь развивается и может быть передана человеку.