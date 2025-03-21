В Роспотребнадзоре предупредили о рисках межвидового перехода птичьего гриппа

Глава Роспотребнадзора Анна Попова указала на возрастающие риски межвидового перехода вируса гриппа птиц H5N1, после чего он станет высокопатогенным для человеческой популяции.

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"Еще один риск сегодняшнего дня, который вызывает много волнений в научной среде во всем мире, - это увеличение числа вспышек, которые вызываются высокопатогенным вирусом гриппа птиц Н5N1. Расширяется география его распространения, растут риски перехода вируса к человеку. Целый ряд мировых экспертов говорит, что до этой мутации остался один шаг - и мы получим высокопатогенный грипп человека", - сказала она на расширенном заседании коллегии Роспотребнадзора "Об итогах деятельности Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, ее органов и учреждений в 2024 году и задачах на 2025 год".

По ее словам, для контролирования ситуации с птичьим гриппом был введен специальный мониторинг.

"Пока у нас, к нашему счастью, положительных находок (случаев зоонозного гриппа - прим. ТАСС) нет, но мы будем продолжать эту работу", - уточнила она.

Глава ведомства отметила, что Роспотребнадзором также разработана новая тест-система на определение вируса гриппа А (H5N8), предполагается, что она будет зарегистрирована в ближайшее время.

Птичий грипп - инфекционная болезнь, вызываемая штаммами вируса гриппатипа А. Заболевание распространено во всем мире, многие виды диких птиц легко переносят заражение, но у некоторых, включая домашних, болезнь развивается и может быть передана человеку.