Протезирование пенисов в Великобритании достигло рекордных значений

В Великобритании число операций по протезированию пениса достигло рекордных значений. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на статистические данные службы здравоохранения страны.

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Уточняется, что в 2024 году было проведено 607 операций по протезированию пениса, тогда как в прежние годы число подобных хирургических манипуляций составляло 450.

«Считается, что долгосрочный рост числа подобных операций обусловлен появлением мужчин старшего возраста, которые хотят вести активную половую жизнь, но не могут этого сделать по медицинским показаниям», — отмечает издание.

По словам уролога Гордона Мьюира, существует два варианта трансплантации пениса. При первом варианте операции в орган вставляют гибкие стержни, которые позволяют сгибать и распрямлять пенис. Второй вариант операции предполагает установку в мошонку водяного насоса, который накачивает устройство в пенисе.

Мьюир добавил, что средний возраст пациентов, перенесших эту процедуру, составляет 57 лет.

«У большинства этих мужчин есть серьезные проблемы, такие как рак простаты или диабет», — заключил врач.

Ранее американские урологи Джеймс Элист и Джастин Хоуман рассказали, что после 40 лет пенис может визуально становиться меньше. Они отметили, что чаще всего это происходит из-за лишнего веса.