Найдено самое эффективное средство от головной боли

Комбинация триптанов с нестероидными противовоспалительными средствами (НПВС) или парацетамолом снижает выраженность боли и уменьшает вероятность повторного приема лекарств при мигрени. К такому выводу пришли ученые Американского колледжа врачей, проанализировав данные клинических исследований. Их работа опубликована в Annals of Internal Medicine.

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Как показал анализ, пациенты, принимавшие комбинацию триптанов с НПВС или парацетамолом, реже испытывали повторные приступы мигрени и нуждались в дополнительном лечении. По сравнению с триптанами в одиночном приеме, комбинированная терапия обеспечивала более длительное облегчение боли — до 48 часов после начала лечения. Также снижалась необходимость в использовании экстренных препаратов через сутки после первого приема.

Триптаны воздействуют на кровоток в головном мозге и уменьшают восприятие боли, но их традиционно использовали как самостоятельное средство при эпизодической мигрени — менее 15 приступов в месяц. Новые данные показывают, что их сочетание с другими препаратами повышает эффективность терапии. Ученые также отмечают, что комбинация триптанов с НПВС повышает вероятность достижения облегчения боли уже через два часа после приема, а не только в долгосрочной перспективе.

Новые рекомендации могут изменить подход к терапии мигрени, обеспечивая более быстрое и эффективное снятие боли. Однако авторы руководства все же рекомендуют врачам учитывать индивидуальные особенности пациентов при выборе лечения.