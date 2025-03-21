В Иркутске врачи удалили ребенку три лишних пальца

Врачи Ивано-Матренинской детской клинической больницы Иркутска избавили от порока развития семимесячного пациента, который родился с восемью пальцами на одной из ног.

Когда маме показали новорожденного, она сказала: "Лучше больше, чем меньше". Но через пару месяцев родители все же привезли младенца в специализированную клинику на консультацию. В семимесячном возрасте ребенка прооперировали.

Порок, при котором у человека количество пальцев превышает норму, называют полидактилией. В данном случае ситуация осложнялась наличием не только лишних фаланг, но и плюсневых костей.

"Это приводит к нарушению конфигурации стопы в целом", - пояснил специалист отделения травматологии и ортопедии Илья Зеленин.

Хирурги провели непростую операцию и дополнительно выполнили кожную пластику.

Малыш надолго останется под наблюдением врачей, но, как они полагают, уже летом сможет сделать первые шаги, а к первому дню рождения мальчика стопа должна полностью восстановиться.