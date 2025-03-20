Хирурги извлекли игрушечный ключ из тела ребенка

Заводной ключ от игрушки достали столичные врачи из кишечника 2-летнего ребенка.

Как узнал «МК», на днях в Детский клинический центр имени Л.М.Рошаля обратилась мама 2-летнего ребенка. Женщина заподозрила, что сын проглотил металлический ключ от игрушки. Диагностика подтвердила подозрения родителя - инородное тело застряло в кишечнике маленького пациента.

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По словам врачей, предмет не мог самостоятельно выйти из организма мальчика. Малышу пришлось сделать колоноскопию. В ходе процедуры врачи нашли ключ в так называемом илеоцекальном клапане - месте перехода тонкого кишечника в толстую кишку.

Специалисты захватили аксессуар с помощью эндоскопической петли и вытащили через естественное отверстие. Сейчас с ребенком все хорошо.