Врачи спасли ребенка, отравившегося снегом с реагентами

Врачи детского клинического центра имени Рошаля спасли ребенка, который отравился снегом с химическими реагентами. Об этом сообщается в Telegram-канале медучреждения.

«После прогулки в детском саду ребенок решил попробовать на вкус снег рядом с дорогой. К несчастью, снег содержал химические реагенты используемые для обработки улиц. Спустя час мальчик пожаловался на боли в животе, а потом потерял сознание. Бригада скорой экстренно доставила малыша к нам», – говорится в публикации.

Как уточнятся, медики оказали ребенку экстренную помощь.

«Анализ газового состава крови показал критически высокий уровень метгемоглобина – 75%, что является смертельным уровнем. С целью снижения уровня метгемоглобина ребенку потребовалось проведение заменного переливания крови. Благодаря быстрой реакции и слаженной работе нашей команды мы смогли снизить уровень метгемоглобина в крови до 7% в течение нескольких часов», – приводятся в сообщении слова заведующего отделением реанимации №2 Анатолия Крушельницкого.

Отмечается, что мальчик уже переведен в педиатрическое отделение и готовится к выписке.