Известная актриса рассказала о страшном диагнозе во время беременности

Израильская актриса Галь Гадот рассказала, что во время беременности у нее в мозге нашли тромб. О страшном диагнозе она рассказала в передаче «Шоу Дрю Бэрримор».

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По словам Гадот, она была на восьмом месяце четвертой беременности, у нее были сильные головные боли.

«Я лежала в постели и ничего не слышала и не видела. На голове у меня была грелка, и я просто лежала на спине весь день, 24 часа. Становилось все хуже и хуже, я ходила к разным врачам и неврологам, и они говорили: "Вероятно, это сильная мигрень"», — вспоминает актриса.

Мать убедила актрису сделать МРТ, хотя это исследование Гадот не назначал ни один врач. В итоге обследование показало тромбы в мозгу.

Гадот добавила, что всего у нее нашли три тромба длиной от пяти до пятнадцати сантиметров — это состояние можно было бы предотвратить, если бы ей вовремя назначили разжижающие кровь препараты.

«Только три из 100 тысяч беременных женщин имеют дело с тромбом в мозге. Но если вы почувствуете тревожные симптомы, просто проверьтесь», — призвала она.

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