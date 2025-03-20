Медики опровергли миф о лекарствах от ожирения

Иранские и американские медики проанализировали результаты большого числа клинических испытаний лекарств от ожирения на базе семаглутида и похожих на него молекул и не обнаружили свидетельств того, что препараты на их базе способствуют развитию суицидальных настроений у принимающих их пациентов. Выводы ученых были опубликованы в статье в научном журнале JAMA Psychiatry.

"Проведенный нами анализ результатов клинических испытаний показывает, что прием семаглутида и похожих на него молекул не ведет к заметному увеличению риска развития суицидальных настроений, который был изначально очень низким среди данных групп пациентов. Это должно успокоить пациентов, опасающихся этой категории побочных эффектов, однако врачам все же стоит более тщательно наблюдать за пациентами из групп риска", - пишут исследователи.

К такому выводу пришла группа американских и иранских медиков под руководством доцента Нью-Йоркского университета (NYU) Шона Эффрона при повторном изучении результатов 27 недавних клинических испытаний лекарств от ожирения, основанных на базе семаглутида, лираглутида и похожих на них молекул. В общей сложности в этих испытаниях приняли участие 59,4 тыс. добровольцев, за чьим здоровьем медики наблюдали около года.

В 2024 году группа экспертов ВОЗ, а также исследователи из Швейцарии, США и Италии открыли возможные свидетельства того, что прием лекарств на базе семаглутида на 45% увеличивает вероятность развития суицидальных настроений, что особенно характерно для пациентов, также принимающих антидепрессанты. Это породило интерес к изучению этого класса побочных эффектов от нового поколения средств для похудания.

Повторный анализ результатов клинических испытаний показал, что суицидальные настроения возникали среди их участников чрезвычайно редко как при приеме семаглутида и других препаратов, так и пустышки-плацебо. Ученые также не зафиксировали различий в частоте появления подобных психических нарушений среди той и другой группы добровольцев, что было одинаково характерно для диабетиков и здоровых добровольцев. Это говорит об отсутствии связи между суицидальными настроениями и приемом данной категории препаратов.

Ученые отмечают, что большинство изученных ими результатов клинических испытаний, не вошедших в итоговую выборку, не содержат в себе четкой информации о возможных суицидальных настроениях среди пациентов. Обязательное включение подобных сведений в итоговые данные клинических испытаний, а также их последующий анализ, помогут окончательно проверить, способствует ли прием семаглутида и его аналогов развитию суицидальных настроений, подытожили ученые.

О семаглутиде

Лираглутид, семаглутид и похожие на них лекарства представляет собой рукотворные аналоги пептида GLP-1, который регулирует аппетит и круговорот инсулина в организме человека. В прошлом его синтетические аналоги применялись для лечения диабета, однако в последние годы врачи начали активно использовать эти препараты и в качестве эффективного, но очень дорогостоящего средства для снижения веса.