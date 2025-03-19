Хирург описал уровень российского лечения онкологии

В 99% случаев онкологию можно лечить в России и абсолютно бесплатно. Об этом в новом выпуске проекта «Лидеры с Лилией Абрамовой» рассказал доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрами урологии и спортивной медицины РУДН, хирург Александр Дзидзария.

По его словам, лечение онкологии за границей часто невыгодно пациенту, а зачастую и вовсе может маскировать мошенничество.

«Я часто вижу в интернете объявления о сборах денег. Я не раз пытался разобраться, на что именно собирают деньги. Часто лечение действительно бесплатное, но люди просят помощи, потому что, например, не могут работать. Иногда не хватает средств на уход или реабилитацию, а иногда это просто мошенники. Бывают и такие случаи: мы честно говорим пациенту, что помочь уже невозможно, и предлагаем провести оставшиеся месяцы жизни достойно, например в хосписе. Но вместо этого они пишут в Израиль, Турцию или Корею, где им обещают помощь», — сказал он Лилии Абрамовой (Татарка FM).

По его словам, в итоге последние месяцы жизни такие люди проводят за границей, отдают последние деньги и влезают в долги.

«Раньше, возможно, был смысл ехать за границу, но сейчас оборудование и протоколы лечения везде практически одинаковые. Клинические рекомендации обновляются ежегодно и основаны на статистике сотен тысяч пациентов. В Минздраве даже есть указание, что все протоколы лечения должны соответствовать этим стандартам», — добавил он.

По его мнению, в случае, когда в трех местах был получен отказ, а в четвертом предлагают помощь, стоит задуматься.

Напомним, Дзидзария в 2015 году прошел стажировку во Франции. В выпуске он сопоставил уровень российского и зарубежного лечения онкологии.