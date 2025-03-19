Доктора спасли жизнь беременной женщине с миомой матки и аппендицитом

На Кубани спасли жизнь беременной женщине с миомой матки и аппендицитом
Врачи Краевой клинической больницы №2 провели сложную операцию, чтобы спасти беременную женщину и ее плод, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.
Молодая женщина на 28 неделе обратилась к врачам с жалобами на сильные боли в животе. Врачи определили миому матки, однако характер болей заставил специалистов заподозрить еще и аппендицит.
"Врачи провели комплексное обследование, организовали консилиум, в результате которого было принято решение о немедленном хирургическом вмешательстве", - пояснила заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи ККБ №2 Ольга Шаповалова.
Операцию проводили акушеры-гинекологи совместно с хирургами. Вмешательство происходило в условиях повышенного риска, нужно было сохранить жизнь не только будущей матери, но и малышу.
"В результате операции врачи удалили опухоль и аппендикс с минимальной кровопотерей. Сейчас состояние пациентки стабильное. Состояние плода не вызывает опасений", - говорится в сообщении.