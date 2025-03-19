Доктора спасли жизнь беременной женщине с миомой матки и аппендицитом

Врачи Краевой клинической больницы №2 провели сложную операцию, чтобы спасти беременную женщину и ее плод, сообщил в своем Telegram-канале министр здравоохранения региона Евгений Филиппов.

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Молодая женщина на 28 неделе обратилась к врачам с жалобами на сильные боли в животе. Врачи определили миому матки, однако характер болей заставил специалистов заподозрить еще и аппендицит.

"Врачи провели комплексное обследование, организовали консилиум, в результате которого было принято решение о немедленном хирургическом вмешательстве", - пояснила заместитель главного врача по акушерско-гинекологической помощи ККБ №2 Ольга Шаповалова.

Операцию проводили акушеры-гинекологи совместно с хирургами. Вмешательство происходило в условиях повышенного риска, нужно было сохранить жизнь не только будущей матери, но и малышу.