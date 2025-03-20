Врачи провели ювелирную операцию и вернули к жизни пациентку в коме

В новой хирургии газовой столицы врачи провели сложную операцию 43-летней пациентке с разрывом аневризмы. Женщину в коме доставили в больницу санавиацией, сообщили в пресс-службе департамента здравоохранения Ямала.

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Операцию провели нейрохирурги Иван Говорухин и Артём Нурматов. Оперативное вмешательство длилось два часа. После еще трое суток пациентка провела в реанимации и 12 дней в нейрохирургическом отделении.

Женщину выписали из больницы в ясном сознании. Профессиональная работа врачей позволила ей вернуться к привычному образу жизни.

Ранее «Ямал 1» сообщал, что новоуренгойские врачи удалили огромную опухоль 83-летней пациентке. Сейчас северянка находится дома и чувствует себя хорошо.

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