Медики спасли мальчика, проглотившего магниты

Специалисты Чукотской окружной больницы спасли четырехлетнего мальчика, который проглотил девять магнитов. Об этом рассказали в Telegram-канале медицинского учреждения.

Ребенок поступил к медикам 10 марта с жалобами на боли в животе. Обследование показало, что в кишечнике находятся инородные предметы.

Во время оперативно проведенной операции хирурги удалили из органа девять магнитов. Своевременная помощь специалистов больницы спасла юному пациенту жизнь.

Сейчас мальчик выписан из медучреждения, он чувствует себя хорошо.