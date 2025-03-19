В Якутии спасли мужчину, у которого остановилось сердце на конных скачках

Во время конных скачек в селе Сырдах в Якутии 60-летний зритель упал в обморок, у него остановилось сердце. На счастье среди зрителей оказался главный врач Усть-Алданской ЦРБ Сергей Черкашин, который спас мужчину, сообщает контент-партнер "РГ" ЯСИА.

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Услышав, что кому-то стало плохо, доктор проследовал к бездыханному больному и приступил к реанимационным мероприятиям. Мужчина пришел в себя спустя пять минут. Его сразу доставили в центральную районную больницу.

Оказалось, что он состоит на диспансерном учете по болезни системы кровообращения. Сейчас самочувствие пациента стабильное, он выписался из больницы домой.

Это не первый случай, когда Сергей Черкашин спас жизнь человека. Девять лет назад он оказывал первую помощь пострадавшим при крушении самолета Ил-18 в поселке Тикси.