Эксперт дал прогноз по заболеваемости ОРВИ и гриппом в РФ

Сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом в РФ находится в завершающейся стадии. Отмеченный рост по итогам 11 недели связан с наступившим похолоданием в некоторых регионах страны, сообщил ТАСС эпидемиолог, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Геннадий Онищенко.

"Можно смело говорить, что сезонный подъем заболеваемости в РФ уже завершен или завершается, а подъем за 11 неделю - это реакция на температурные изменения в сторону снижения температуры. Чего-то из ряда вон выходящего [по эпидемиологической ситуации в РФ] не произошло", - сказал он.

Онищенко уточнил, что показатель гриппа среди общей статистики "катастрофически небольшой". По его словам, имеющиеся данные говорят о необходимости совершенствования сферы здравоохранения в этом ключе.

"Те данные, которые публикуются, они не соответствуют той реальности, которая есть", - подчеркнул эксперт.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что высокая заболеваемость ОРВИ и гриппом на территории России сохраняется, за семь дней регистрируется больше 1,1 млн случаев, при этом в трети регионов началось снижение заболеваемости.