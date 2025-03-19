В США могут сократить финансирование программ по профилактике ВИЧ

Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность значительного сокращения федерального финансирования программ по профилактике ВИЧ внутри страны. Об этом сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Планы могут быть объявлены уже в ближайшие дни, если администрация примет окончательное решение. Сокращения станут частью масштабной реорганизации Центров по контролю и профилактике заболеваний (CDC), которая включает увольнение персонала и оптимизацию программ. CDC, которые в 2023 финансовом году потратили около $1,3 млрд на профилактику ВИЧ, вирусных гепатитов, инфекций, передающихся половым путем, и туберкулеза, могут лишиться значительной части финансирования. Ведомство также поддерживает программы наблюдения за ВИЧ, обмена шприцев и работы с местными сообществами.

"Окончательное решение по оптимизации отдела профилактики ВИЧ в CDC еще не принято", - заявил представитель министерства здравоохранения и социальных служб.

Он добавил, что ведомство следует указаниям администрации и ищет возможности для устранения дублирования функций.

Ранее администрация Трампа уже сократила финансирование программы PEPFAR (Чрезвычайный план президента США по борьбе со СПИДом), которая обеспечивает антиретровирусными препаратами миллионы людей по всему миру, а также приостановила работу Агентства США по международному развитию (USAID), помогавшего в реализации программы.

По данным CDC, около 1,2 миллиона человек в США живут с ВИЧ, причем 13% из них не знают о своем статусе.