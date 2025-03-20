Роспотребнадзор сообщил о ситуации с лихорадкой Оропуш в России

Роспотребнадзор рассказал о лихорадке Оропуш. По данным ведомства, риск распространения инфекции в России отсутствует.

Роспотребнадзор исключил риск распространения лихорадки Оропуш в России. В ведомстве заявили, что в стране отсутствуют необходимые условия для жизнедеятельности комаров-переносчиков этой болезни.

Туристам, путешествующим по странам Южной Америки (Боливия, Бразилия, Колумбия, Перу) и Кубе, рекомендовано соблюдать меры предосторожности в связи с риском заражения лихорадкой Оропуш.

Роспотребнадзор добавил, что постоянно мониторит ситуацию с инфекционными заболеваниями в мире и информирует граждан о возможных рисках. В российских пунктах пропуска через границу действует система "Периметр", выявляющая людей с признаками инфекционных заболеваний. Кроме того, разработаны и протестированы на Кубе эффективные тест-системы для диагностики лихорадки Оропуш, пишет ТАСС.