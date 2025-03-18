Медики помогли 90-летней пациентке избежать ампутации ноги

Врачи московской городской клинической больницы № 29 имени Николая Баумана спасли 90-летнюю пациентку от ампутации ноги. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного департамента здравоохранения.

Пенсионерка поступила в медучреждение с критической ишемией ноги. Она испытывала сильные боли в покое и при движении, что мешало ей расслабиться и высыпаться. Депздрав уточнил, что кровоток в нижней конечности был нарушен в связи с атеросклеротическими бляшками. В результате пожилой женщине выполнили необходимые исследования, после которых приняли решение об операции.

По словам сердечно-сосудистого хирурга Дмитрия Лисицкого, пенсионерке провели высокотехнологическую операцию по протезированию пораженного участка бедренной артерии.

"Операция прошла успешно: кровоток был восстановлен, нога спасена, и теперь женщина может вернуться к привычному образу жизни", – говорится в сообщении.

Ранее врачи Мытищинской больницы спасли женщину, у которой на 36-й неделе беременности произошел инсульт. В медучреждение пациентка поступила после того, как ее родственники заметили нарушения речи и вызвали скорую помощь. Медики выявили у женщины тромбоз сегментов средней мозговой артерии.