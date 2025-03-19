Разработан новый метод лечения ортопедического заболевания

19.03.2025 Новый метод лечения ортопедического заболевания разработали врачи больницы имени Сергея Юдина. Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» Новый метод лечения ортопедического заболевания пяточной кости разработали врачи Городской клинической больницы имени Сергея Юдина. О технологии сообщили 17 марта.

В отличие от реконструкции, этот метод не требует длительного восстановления и предполагает всего две операции. На первом этапе удаляются поврежденные ткани пяточной кости и подготавливается место для импланта. На втором — осуществляется его установка.

На странице медучреждения в социальных сетях сообщили, что данное ортопедическое заболевание, характеризующееся нарушением опорной функции пятки, представляет серьезную угрозу для здоровья. Ограничение подвижности и развитие сопутствующих патологий, таких как язвы и гнойно-некротические осложнения, значительно ухудшают качество жизни пациентов. Врач-травматолог Станислав Оснач отметил, что предложенный ими метод лечения позволяет избежать опасностей, связанных с данным заболеванием, и в короткие сроки полностью восстановить опорную функцию стопы.