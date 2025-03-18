Врачи предупредили об опасности для путешественников нового вируса Оропуш

Вирус Оропуш был обнаружен у людей из Канады и США, которые ездили в Боливию, Бразилию, Перу и Кубу. Об этом подробнее говорится в статье, опубликованной в Canadian Medical Association Journal.

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Симптомы болезни, вызванной вирусом Оропуш, включают лихорадку, озноб, головную боль, боли в мышцах. Инкубационный период при этом — от трёх до десяти дней. Симптомы заболевания длятся два-семь суток и у некоторых могут появляться повторно спустя несколько недель.

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Передаётся вирус мелкими мокрецами и некоторыми комарами. Предотвратить заражение можно, если носить одежду с длинными рукавами, использовать противомоскитных сеток и репеллентов от насекомых, содержащих ДЭТА.

Вакцин или противовирусных препаратов для профилактики или лечения заболевания, связанного с вирусом Оропуш, не существует.

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