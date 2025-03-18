Российские онкологи применили новый метод лечения рака груди

Хирурги областного онкодиспансера впервые выполнили резекцию молочной железы с одновременным удалением окологрудинных лимфоузлов, сообщили в региональном минздраве.

За помощью в больницу с диагнозом рак правой молочной железы второй стадии обратилась 48-летняя женщина. Особенность данного клинического случая заключалась в том, что новообразование находилось во внутренних квадрантах и было расположено близко к грудине.

«В 15-20% случаях при подобной локализации опухоли происходит метастазирование», – рассказал заведующий маммологическим отделением Новосибирского онкодиспансера Антон Козяков.

На консилиуме было решено делать двухэтапную операцию: сначала удалить парастернальные лимфоузлы, а затем провести резекцию молочной железы.

Пациентку оперировала многопрофильная бригада. Через небольшие проколы хирург удалил парастернальные лимфоузлы. Следом к работе приступили маммологи: они провели резекцию сектора молочной железы и подмышечных лимфоузлов. Операции выполнялись одна за другой под общей анестезией.

«На самом деле ничего сверхсложного в этих операциях для нас, хирургов, нет, но в данной методике проявляется новый многопрофильный подход к лечению молочной железы – мы смотрим у пациенток с такой локализацией опухоли не только подмышечные лимфоузлы, но и парастернальные. Это дополнительная диагностика, которая кардинальным образом влияет на дальнейшее лечение пациентки», – рассказал заведующий торакальным отделением онкодиспансера Вадим Козлов.

Добавим, что сейчас женщина идёт на поправку и уже готовится к выписке. Гистологическое исследование удалённых парастернальных и подмышечных лимфоузлов метастазов не выявило, пациентке предстоит пройти радиотерапию и терапию гормональными препаратами.