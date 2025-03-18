Врач рассказал, как быстро восстановиться после замены сустава

Ускорить восстановление после замены тазобедренного сустава поможет ранняя послеоперационная активность, рассказал доктор медицинских наук, травматолог-ортопед Европейского медицинского центра (EMC), доктор медицинских наук Андрей Карданов. Рекомендации по быстрой реабилитации после эндопротезирования он дал «Ленте.ру».

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Карданов рекомендовал начинать реабилитацию еще до хирургического вмешательства. По словам ортопеда, задача предоперационной реабилитации — увеличение мышечной силы бедра и голени и мобильности тазобедренного сустава, улучшение походки, а также психологическая подготовка к предстоящему хирургическому вмешательству.

«Лечебная гимнастика, физиотерапия и массаж перед эндопротезированием помогают вернуться к обычной жизни гораздо быстрее», — объяснил он.

Также ускорить восстановительный процесс позволит ранняя послеоперационная активность, которая начинается с первых суток, добавил врач. Однако важно заниматься реабилитацией под руководством специалиста-реабилитолога, чтобы избежать возможных осложнений, подчеркнул он.

«С первых послеоперационных суток нужно выполнять упражнения на укрепления мышц бедра и голени лежа на спине. Это важно для здоровой и оперированной конечности, профилактики тромбоза, мышечной гипотрофии и для поддержания мобильности в суставах нижних конечностей», — Андрей Карданов, травматолог-ортопед.

Кроме того, Карданов рекомендовал с первых суток после операции садиться и вставать сначала с помощью медицинского персонала, а затем самостоятельно. Также, по его словам, нужно начинать ходить с дополнительной опорой на ходунки под контролем реабилитолога и выполнять упражнения в положении сидя и стоя.

При правильном подходе на момент выписки человек уже должен передвигаться с помощью костылей по отделению и уметь ходить по лестнице, отметил врач.

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